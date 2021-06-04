Победитель Евровидения Сальвадор Собрал едет в Киев: ждите теплую встречу!

Известный португальский певец Сальвадор Собрал в сопровождении джазовых музыкантов выступит с теплым концертом в Киеве. Концерт состоится 17 июня в 19:00 на очаровательной террасе "Всі Свої D12" (билеты).

Чем прославился Сальвадор Собрал

Этот артист очаровал весь мир своим искренним пением на сцене Евровидения 2017 в Киеве. Именно тогда миллионы зрителей по всему миру влюбились в его музыку и пронзительную историю жизни. За свое выступление на песенном конкурсе Сальвадор рекордное для шоу количество баллов и одержал победу для Португалии.

И вот теперь джазовый артист, который исповедует в своем творчестве понятные всем ценности, возвращается в Украину с презентацией нового альбома.

У вас есть невероятная возможность услышать вживую победную "Amar Pelos Dois" и композиции из нового альбома артиста. Успейте приобрести свой билет на встречу с невероятным Сальвадором Собралом.

Заметим, что количество билетов ограничено - всего 400 мест.