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Переможець Євробачення Салвадор Собрал їде до Києва: чекайте на теплу зустріч!

 

17.06.2021

Відомий португальський співак Салвадор Собрал у супроводі джазових музикантів виступить з теплим концертом у Києві. Концерт відбудеться 17 червня о 19:00 на чарівній терасі "Всі Свої D12" (квитки).

Чим прославився Салвадор Собрал

Цей артист зачарував весь світ своїм щирим співом на сцені Євробачення 2017 у Києві. Саме тоді мільйони глядачів по всьому світу закохалися в його музику та пронизливу історію життя. За свій виступ на пісенному конкурсі Салвадор зібрав рекордну для шоу кількість балів та здобув перемогу для Португалії.

І ось тепер джазовий артист, що сповідує в своїй творчості зрозумілі всім цінності, повертається до України із презентацією нового альбому.

У вас є неймовірна можливість почути наживо переможну "Amar Pelos Dois" та композиції з нового альбому артиста. Встигніть придбати свій квиток на зустріч із неймовірним Сальвадором Собралом.

Зауважимо, що кількість квитків обмежена - всього 400 місць.

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