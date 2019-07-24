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Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал с первым сольным концертом в Украине

 

20.08.2019

Португальский певец Сальвадор Собрал в сопровождении лучших джазовых музыкантов мира выступит в Киеве в рамках мирового тура в поддержку новой пластинки "Paris, Lisboa". Концерт состоится 20 сентября в МЦКИ "Октябрьский дворец".

Он очаровал весь мир своим искренним пением на сцене Евровидения 2017 в Киеве. Миллионы зрителей по всему миру влюбились в его музыку и пронзительную историю жизни. За свое выступление на песенном конкурсе Сальвадор собрал рекордную для шоу количество баллов и одержал победу для Португалии. Джазовый артист, который исповедует в своем творчестве понятные всем ценности, возвращается в Украину с презентацией нового альбома.

У вас есть невероятная возможность услышать вживую победную "Amar Pelos Dois" и композиции с нового альбома "Paris, Lisboa". Успейте купить свой билет на встречу с невероятным Сальвадором Собралом.

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

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