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Переможець Євробачення 2017 Салвадор Собрал із першим сольним концертом в Україні

 

20.08.2019

Португальський співак Салвадор Собрал у супроводі найкращих джазових музикантів світу виступить у Києві в рамках світового туру на підтримку нової платівки "Paris, Lisboa". Концерт відбудеться 20 вересня у МЦКМ "Жовтневий палац".

Він зачарував весь світ своїм щирим співом на сцені Євробачення 2017 у Києві. Мільйони глядачів по всьому світу закохалися в його музику та пронизливу історію життя. За свій виступ на пісенному конкурсі Салвадор зібрав рекордну для шоу кількість балів та здобув перемогу для Португалії. Джазовий артист, що сповідує в своїй творчості зрозумілі всім цінності, повертається до України із презентацією нового альбому.

У вас є неймовірна можливість почути наживо переможну "Amar Pelos Dois" та композиції з нового альбому "Paris, Lisboa". Встигніть придбати свій квиток на зустріч із неймовірним Салвадором Собралом.

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

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