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Панк-рок хулиган ПОЛ ПУНШ сыграет концерт в Киеве

 

14.08.2021

В его планах - Grammy, стадионный тур и доказать всем, что этот мир может быть ярче и проще. ПОЛ ПУНШ, он же Пуша Богинич, везет свой бодрый и энергичный панк-рок в Киев. Артист и его "пунш сас бэнд" 14 августа сыграют концерт на ЮБК (билеты).

Школьником он фанател от Sum 41, Blink-182, Metallica, Nightwish и русского рока. Затем влюбился в хип-хоп. Неудивительно, что ПОЛ ПУНШ решил скрестить оба жанра в собственных песнях.

Музыка артиста - это энергичный и дерзкий поп-панк вперемешку с элементами эмо, хип-хопа и пост-хардкора.

Лирика - честные, смешные и "сасные" истории о собственной жизни. Такое же название - "Сасные истории" - получил и дебютник панк-рок хулигана, песни из которого можно будет услышать в Киеве в конце лета.

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