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Панк-рок хуліган ПОЛ ПУНШ зіграє концерт у Києві

 

14.08.2021

У його планах - Grammy, стадіонний тур і довести всім, що цей світ може бути яскравішим і простішим. ПОЛ ПУНШ, він же Пуша Богініч, везе свій бадьорий та енергійний панк-рок у Київ. Артист і його "пунш сас бенд" 14 серпня зіграють концерт на ЮБК (квитки).

Школярем він фанатів від Sum 41, Blink-182, Metallica, Nightwish і російського року. Потім закохався в хіп-хоп. Не дивно, що ПОЛ ПУНШ вирішив схрестити обидва жанри у власних піснях.

Музика артиста - це енергійний і зухвалий поп-панк упереміш з елементами емо, хіп-хопу та пост-хардкору.

Лірика - чесні, смішні й "сасні" історії про власне життя. Таку ж назву - "Сасные истории" - отримав і дебютник панк-рок хулігана, пісні з якого можна буде почути у Києві вкінці літа.

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