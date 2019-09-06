И все осветилось: в рамках шоукейса Photon выступят Ben Klock, Ellen Allien и DVS1

Подобно тому, как луч света, словно мистическое откровение, вдруг рассекает материю тьмы, так взору предстает и Promin’ — серия аудиовизуальных вечеринок от H2D и Smailov возвращается. После яростного диджей-сета Modeselektor, а прежде — выступлений Apparat и Telefon Tel-Aviv, команда Promin’ в коллаборации с электронным продюсером и резидентом клуба Berghain Беном Клоком 13 октября представят Киеву шоукейс Photon.

Исследуя возможности пространственной ориентации звука, Photon открывает новые грани его восприятия — синергия музыки, света и архитектуры порождает уникальный мультисенсорный опыт, демонстрирует соотношение звука и пространства. Каждая из вечеринок обретает свое место в исключительной локации, где можно произвести необходимые манипуляции со световыми инсталляциями, преобразовав медиа-арт в естественный контекст электронной музыки.

Ben Klock

Ben Klock

Берлин, Бергхайн и Бен Клок — три элемента, что прочно и неразрывно связаны между собой. С тех пор, как в 2005 году Бен Клок стал резидентом Бергхайна, он мгновенно взошел на передовую современного берлинского техно-движения и стал неизменным символом музыкального ландшафта города.

Невзирая на звуковые противоречия, ему удается создавать единство строгого промышленного звучания и гипнотических, глубоких ритмов. Дебютный альбом "One", выпущенный в феврале 2009 года, стал знаковым событием в творчестве музыканта и по сей день является ориентиром в жанре минималистичного техно.

Став однажды свидетелем его выступления, нет иного выбора, кроме как уйти с головой, потеряться в медитативном саунде, ведь одна из фишек Бена Клока — посредством музыки трансформировать пространство, а не только лишь быть его частью.

Вместе с Беном Клоком на одну сцену взойдут сразу несколько культовых гостей — Ellen Allien, DVS1 и украинец Voin Oruwu.

Ellen Allien

Ellen Allien

Одна из самых культовых артисток своего поколения в области электронной музыки — Эллен Аллиен, как никто другой, олицетворяет собой истинный дух техно. В ее визионерском звучании, устремленном в будущее, ощущается тонкое влияние от замысла, некогда созданного пионерами техно, но в то же время Эллен создает яркий, пророческий образ того, к чему мы идем. Непреходящее творческое мышление Аллиен привело ее к созданию семи сольных альбомов, восьмой из которых ("Alientronic") вышел в мае настоящего года, а кроме — обширного бэк-каталога синглов, EP и ремиксов.

DVS1

DVS1

Поглощенный расцветом среднезападного рейва 90-х годов, DVS1 (известен также, как Зак Хуторецкий) обрел непререкаемую репутацию вследствие разностороннего мастерства, заразительной энергетики и буквально ощутимой силе саунда, который он воссоздает за пультом. Вооружившись глубокими музыкальными знаниями, бушующим энтузиазмом и гигантской коллекцией виниловых пластинок, в своем творчестве DVS1 выступает как ярый защитник истинных ценностей электронного андеграунда.

Voin Oruwu

Локальную поддержку гостям обеспечит киевский музыкант, диджей и продюсер Voin Oruwu, проект Дмитрия Авксентьева. Изображения, которые рождаются в голове музыканта, в поисках жизни трансформируются в музыку. Тяжелые ритмы и футуристический саунд — вот основополагающие принципы творчества Voin Oruwu.

Шоукейс Photon будет представлено 13 октября на территории Киностудии Довженко, 1 павильон. Билеты можно приобрести уже сейчас.