І все освітилося: у межах шоукейсу Photon виступлять Ben Klock, Ellen Allien та DVS1

Подібно до того, як промінь світла, немов містичне одкровення, раптом розтинає матерію пітьми, так перед очима постає і Promin' — серія аудіовізуальних вечірок від H2D та Smailov повертається. Після лютого діджей-сету Modeselektor, а раніше — виступів Apparat і Telefon Tel-Aviv, команда Promin' в колаборації з електронним продюсером і резидентом клубу Berghain Беном Клоком 13 жовтня представлять Києву шоукейс Photon.

Досліджуючи можливості просторової орієнтації звуку, Photon відкриває нові межі його сприйняття — синергія музики, світла й архітектури породжує унікальний мультисенсорний досвід, демонструє співвідношення звуку і простору. Кожна з вечірок знаходить своє місце у винятковій локації, де можна провести необхідні маніпуляції зі світловими інсталяціями, перетворивши медіа-арт в природний контекст електронної музики.

Ben Klock

Ben Klock

Берлін, Бергхайн і Бен Клок — три елементи, що міцно і нерозривно пов'язані між собою. Відколи в 2005 році Бен Клок став резидентом Бергхайну, він миттєво зійшов на передову сучасного берлінського техно-руху і перетворився на незмінний символ музичного ландшафту міста.

Незважаючи на звукові протиріччя, йому вдається створювати єдність суворого промислового звучання та глибоких гіпнотичних ритмів. Дебютний альбом "One", випущений в лютому 2009 року, став знаковою подією в творчості музиканта і донині залишається орієнтиром в жанрі мінімалістичного техно.

Ставши одного разу свідком його виступу, немає іншого вибору, окрім як пірнути з головою, загубитися у медитативному саунді, адже одна з фішок Бена Клока — за допомогою музики трансформувати простір, а не тільки-но залишатися його частиною.

Разом з Беном Клоком на одну сцену зійдуть відразу декілька культових гостей — Ellen Allien, DVS1 і українець Voin Oruwu.

Ellen Allien

Ellen Allien

Одна з найбільш культових артисток свого покоління в області електронної музики — Елен Алліен, як ніхто інший, втілює собою істинний дух техно. У її визіонерському звучанні, спрямованому в майбутнє, відчувається тонкий вплив від великого задуму, створеного піонерами техно. Але водночас із тим Елен створює яскравий, пророчий образ того, до чого ми йдемо.

Творче мислення Алліен привело її до створення восьми сольних альбомів, останній з котрих ("Alientronic") вийшов в травні цього року, а крім того — величезного бэк-каталогу синглів, EP та реміксів.

DVS1

DVS1

Поглинений розквітом средньо-західного рейву 90-х років, DVS1 (відомий також, як Зак Хуторецкий) набув беззаперечної репутації внаслідок різнобічної майстерності, запальної енергетики і буквально відчутній силі саунду, який він відтворює за пультом. Озброївшись глибокими музичними знаннями, бурхливим ентузіазмом, а також велетенською колекцією вінілових платівок, у своїй творчості DVS1 виступає як затятий захисник істинних цінностей електронного андеграунду.

Voin Oruwu

Локальну підтримку гостям забезпечить київський музикант, діджей та продюсер Voin Oruwu, проект Дмитра Авксентьєва. Зображення, які народжуються в голові музиканта, у пошуках життя трансформуються в музику. Важкі ритми і футуристичний саунд — ось засадничі принципи творчості Voin Oruwu.

Шоукейс Photon буде представлено 13 жовтня на території Кіностудії Довженка, 1 павільйон. Квитки можна придбати вже зараз.