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Онлайн-концерт в поддержку сбора Пасхальной корзины для украинских солдат

 

08.04.2021

В четверг, 8 апреля, в 19:00 мужской состав и камерный хор им. М. Леонтовича Национальной хоровой капеллы "Дударик" дадут онлайн-концерт в поддержку благотворительной акции по сбору пасхальных корзин для военных, которые находятся в зоне боевых действий.

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Концерт состоится в Гарнизонном храме Петра и Павла. Его можно будет посмотреть на страницах "Дударика" и Гарнизонного храма в Facebook.

Солистами концерта будут Богдан Солотва, Андрей Гайдук и София Соловий. Дирижер - художественный руководитель капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал.

"Нашим военным на востоке крайне необходимо ощущать поддержку письмами, звонками, амуницией и вкусными подарками. Они должны иметь чем и за кого воевать. Для этого "Дударик" инициирует ежегодные мероприятия для сбора Пасхальной корзины для солдата", - сказал Дмитрий Кацал.

Дополнительные детали можно узнать по ссылке. Там же есть реквизиты по которым можно помочь украинским военным на передовой, которые защищают нашу страну от российского захватчика.

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