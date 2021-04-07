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Онлайн-концерт у підтримку збору Великоднього кошика для українських солдатів

 

08.04.2021

У четвер, 8 квітня, о 19:00 чоловічий склад та камерний хор ім. М. Леонтовича Національної хорової капели "Дударик" дадуть онлайн-концерт на підтримку благодійної акції зі збору великодніх кошиків для військових, які перебувають у зоні бойових дій.

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Концерт відбудеться у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Його можна буде подивитися на сторінках "Дударика" та Гарнізонного храму у Facebook.

Солістами концерту будуть Богдан Солотва, Андрій Гайдук та Софія Соловій. Диригент - художній керівник капели "Дударик" Дмитро Кацал.

"Нашим військовим на сході конче потрібно відчувати підтримку листами, дзвінками, амуніцією чи смачними подарунками. Вони мають мати чим і за кого воювати. Для цього "Дударик" ініціює щорічні заходи для збору Великоднього кошика для солдата", - сказав Дмитро Кацал.

Додаткові деталі можна дізнатися за посиланням. Там же є реквізити, за якими можна допомогти українським військовим на передовій, які захищають нашу країну від російського загарбника.

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