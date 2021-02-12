Олег Скрипка анонсировал большой весенний концерт с оркестром

22 апреля 2021 года в МЦКИ состоится концерт, на котором Олег Скрипка и НАОНИ порадуют украинцев новой весенней программой (билеты).

Этот творческий союз успешно дает совместные концерты уже более пяти лет и объездил с выступлениями всю Украину.

После чрезвычайного успеха Рождественской программы, которую Скрипка и НАОНІ Оркестра представили в январе этого года, было решено осуществить совместный выступление и этой весной! Рождественские события уже традиционно проходят в Октябрьском дворце, и за два дня собрали множество положительных и восторженных отзывов зрителей. Тем более, что в наш непростой период карантинных ограничений люди соскучились по концертам и положительным эмоциям.

Сочетание настоящего рок-н-ролла и украинской классики – такой сильный тандем можно услышать только от фронтмена группы "Vоплі Vідоплясова" Олега Скрипки та НАОНІ Оркестра, музыканты которого играют больше, чем на 40 народных инструментах!

2021-й — особая дата для легендарной украинской рок-группы, который в этом году громко празднует 35 лет с момента основания. Поэтому следует ожидать сюрпризы из репертуара ВВ в уникальной аранжировке. Также в весенней программе будут всеми любимые классические произведения и мировые хиты в виртуозном сопровождении народных инструментов.