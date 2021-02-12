Олег Скрипка анонсував великий весняний концерт з оркестром

22 квітня 2021 року у МЦКМ відбудеться концерт, на якому Олег Скрипка та НАОНІ потішать українців новою весняною програмою (квитки).

Цей творчий союз успішно дає спільні концерти вже більше п’яти років та об’їздив з виступами всю Україну.

Після надзвичайного успіху Різдвяної програми, яку Скрипка та НАОНІ Оркестра представили у січні цього року, було вирішено здійснити спільний виступ і цієї весни! Різдвяні події вже традиційно відбуваються у Жовтневому палаці, і за два дні зібрали безліч позитивних та захоплених відгуків глядачів. Тим паче, що в наш непростий період карантинних обмежень люди скучили за концертами та позитивними емоціями.

Поєднання справжнього рок-н-ролу та української класики – такий сильний тандем можна почути тільки від фронтмена гурту "Vоплі Vідоплясова" Олега Скрипки та НАОНІ Оркестру, музиканти якого грають більше, ніж на 40 народних інструментах!

2021-й — особлива дата для легендарного українського рок-гурту, який в цьому році гучно святкує 35 років з моменту заснування. Тому слід очікувати сюрпризи з репертуару ВВ в унікальному аранжуванні. Також у весняній програмі будуть всіма улюблені класичні твори та світові хіти у віртуозному супроводі народних інструментів.