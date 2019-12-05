Один в каное отпразднуют 10-летие грандиозным концертом в Киеве

Их искренность струится в лирике и минималистском звучании. Они стали феноменом украинской сцены, пройдя путь от любительских записей на диктофон до полных залов без продюсеров и промо. Один в каное в 2020 году отправляется в большой всеукраинский тур, посвященный десятилетию группы!

Первая половина тура стартует весной. Один в каное выступят в более чем 20-ти городах Украины. Новую программу услышат Харьков, Полтава, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Одесса, Кропивницкий, Черкассы, Винница, Ровно, Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Львов и другие.

В Киеве группа порадует слушателей своим экспериментальным звучанием 18 марта в Международном центре культуры и искусств (билеты).

Один в каное - At Cambridge University

Один в каное – это пастельная мечтательность, окрашенная фолком и глубинной лирикой, которые несутся к сердцу. "Небо", "Пообіцяй мені", "Човен" – эти песни давно полюбились многим украинцам.

За 10 лет существования музыканты не потеряли простоты и искренности, с которой выступали на первых концертах, несмотря на то, что их песни уже давно занимают первые строчки музыкальных хит-парадов и хором поют на концертах тысячи поклонников.

Один в каное - Наживо у театрі ім. Заньковецької

Группа Один в каное основана 2010-го года во Львове. В состав коллектива входят вокалистка Ирина Швайдак, гитарист Устим Похмурский и барабанщик Игорь Дзиковский. Музыканты успели побывать с сольными концертами в большинстве крупных украинских городов, выступали в Чехии, Франции, Англии, Беларуси, Польши, принимали участие во многих фестивалях.

В 2019 году ребята представили первый официальный клип на песню "У мене немає дому", который стал сверхпопулярным и набрал почти пять миллионов просмотров на YouTube.

Один в каное - У мене немає дому