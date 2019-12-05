Один в каное відсвяткують 10-річчя грандіозним концертом у Києві

Їхня щирість струмує у ліриці та мінімалістичному звучанні. Вони стали феноменом української сцени, пройшовши шлях від аматорських записів на диктофон до повних залів без продюсерів та промо. Один в каное у 2020 році вирушає у великий всеукраїнський тур, присвячений десятиріччю гурту!

Перша половина туру стартує навесні. Один в каное виступлять у більш ніж 20-ти містах України. Нову програму почують Харків, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Черкаси, Вінниця, Рівне, Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів та інші.

У Києві гурт потішить слухачів своїм експериментальним звучанням 18 березня у Міжнародному центрі культури і мистецтв (квитки).

Один в каное - At Cambridge University

Один в каное – це пастельна мрійливість, забарвлена фолком та глибинною лірикою, що линуть до серця. "Небо", "Пообіцяй мені", "Човен" – ці пісні давно полюбились слухачам від Львова до Харкова.

За 10 років існування музиканти не втратили простоти та щирості, з якою виступали на перших концертах, незважаючи на те, що їхні пісні вже давно займають перші сходинки музичних хіт-парадів та хором співають на концертах тисячі прихильників.

Один в каное - Наживо у театрі ім. Заньковецької

Гурт Один в каное засновано 2010-го року у Львові. До складу колективу входять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та барабанщик Ігор Дзіковський. Музиканти встигли побувати з сольними концертами у більшості великих українських міст, виступали у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Польщі, брали участь у багатьох фестивалях.

У 2019 році бенд представив свій перший офіційний кліп на пісню "У мене немає дому", який став надпопулярним та набрав майже п'ять мільйонів переглядів на YouTube.

Один в каное - У мене немає дому