"Новорічна музична платформа": хто і коли співатиме на великому концерті в Києві

24.11.2023
24 листопада 2023 року в МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт "Новорічна музична платформа". В цей вечір прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні.
"Завдячуючи Збройним Силам України ми маємо змогу жити, любити і творити. Українські виконавці останні вже майже два роки виконують одразу кілька функцій: підтримують бойовий дух наших військових на фронті та цивільних у тилу, а також збирають гроші на потреби ЗСУ. Разом з цим вони створюють нові пісні", - кажуть організатори концерту.
На відвідувачів чекають виступи відомих артистів, серед яких:
Зауважимо, що квитки концерт можна придбати на сайті Kontramarka за посиланням.