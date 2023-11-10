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"Новорічна музична платформа": хто і коли співатиме на великому концерті в Києві

"Новорічна музична платформа" відбудеться у Києві (фото: instagram.com/polyakovamusic)
 

24.11.2023

24 листопада 2023 року в МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт "Новорічна музична платформа". В цей вечір прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні.

"Завдячуючи Збройним Силам України ми маємо змогу жити, любити і творити. Українські виконавці останні вже майже два роки виконують одразу кілька функцій: підтримують бойовий дух наших військових на фронті та цивільних у тилу, а також збирають гроші на потреби ЗСУ. Разом з цим вони створюють нові пісні", - кажуть організатори концерту.

На відвідувачів чекають виступи відомих артистів, серед яких:

  • Оля Полякова
  • MONATIK
  • DISCOMAN
  • POSITIFF
  • TAYANNA
  • GENA VITER
  • MELOVIN
  • ALEKSEEV
  • KADNAY
  • Іво Бобул
  • Віталій Козловський
  • IVAN NAVI
  • Амадор Лопес
  • SHUMEI
  • CHEEV
  • PARFENIUK
  • 100Лиця
  • Максим Бородін
  • Маша Кондратенко та інші зіркові гості. 

Зауважимо, що квитки концерт можна придбати на сайті Kontramarka за посиланням.

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музикаконцерти