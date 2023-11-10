"Новорічна музична платформа": кто и когда будет петь на большом концерте в Киеве

24.11.2023
24 ноября 2023 года в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится концерт "Новорічна музична платформа". В этот вечер прозвучат песни, которые считаются самыми лучшими и самыми популярными в Украине.
"Благодаря Вооруженным Силам Украины мы можем жить, любить и творить. Украинские исполнители последние уже почти два года выполняют сразу несколько функций: поддерживают боевой дух наших военных на фронте и гражданских в тылу, а также собирают деньги на нужды ВСУ. Вместе с этим они создают новые песни", - говорят организаторы концерта.
Зрителей ждут выступления известных артистов, среди которых:
Отметим, что билеты на концерт можно купить на сайте Kontramarka по ссылке.