"Новорічна музична платформа": хто і коли співатиме на великому концерті в Києві
"Новорічна музична платформа" відбудеться у Києві (фото: instagram.com/polyakovamusic)
24.11.2023
24 листопада 2023 року в МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт "Новорічна музична платформа". В цей вечір прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні.
"Завдячуючи Збройним Силам України ми маємо змогу жити, любити і творити. Українські виконавці останні вже майже два роки виконують одразу кілька функцій: підтримують бойовий дух наших військових на фронті та цивільних у тилу, а також збирають гроші на потреби ЗСУ. Разом з цим вони створюють нові пісні", - кажуть організатори концерту.
На відвідувачів чекають виступи відомих артистів, серед яких:
- Оля Полякова
- MONATIK
- DISCOMAN
- POSITIFF
- TAYANNA
- GENA VITER
- MELOVIN
- ALEKSEEV
- KADNAY
- Іво Бобул
- Віталій Козловський
- IVAN NAVI
- Амадор Лопес
- SHUMEI
- CHEEV
- PARFENIUK
- 100Лиця
- Максим Бородін
- Маша Кондратенко та інші зіркові гості.
Зауважимо, що квитки концерт можна придбати на сайті Kontramarka за посиланням.