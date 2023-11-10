"Новорічна музична платформа": хто і коли співатиме на великому концерті в Києві

24.11.2023

24 листопада 2023 року в МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться концерт "Новорічна музична платформа". В цей вечір прозвучать пісні, які наразі вважаються найкращими та найпопулярнішими в Україні.

"Завдячуючи Збройним Силам України ми маємо змогу жити, любити і творити. Українські виконавці останні вже майже два роки виконують одразу кілька функцій: підтримують бойовий дух наших військових на фронті та цивільних у тилу, а також збирають гроші на потреби ЗСУ. Разом з цим вони створюють нові пісні", - кажуть організатори концерту.

На відвідувачів чекають виступи відомих артистів, серед яких:

Оля Полякова

MONATIK

DISCOMAN

POSITIFF

TAYANNA

GENA VITER

MELOVIN

ALEKSEEV

KADNAY

Іво Бобул

Віталій Козловський

IVAN NAVI

Амадор Лопес

SHUMEI

CHEEV

PARFENIUK

100Лиця

Максим Бородін

Маша Кондратенко та інші зіркові гості.

Зауважимо, що квитки концерт можна придбати на сайті Kontramarka за посиланням.