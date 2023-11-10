ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Новорічна музична платформа": кто и когда будет петь на большом концерте в Киеве

Новина українською → Пятница 10 ноября 2023 15:54
"Новорічна музична платформа": кто и когда будет петь на большом концерте в Киеве "Новорічна музична платформа" состоится в Киеве (фото: instagram.com/polyakovamusic)

24.11.2023

24 ноября 2023 года в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится концерт "Новорічна музична платформа". В этот вечер прозвучат песни, которые считаются самыми лучшими и самыми популярными в Украине.

"Благодаря Вооруженным Силам Украины мы можем жить, любить и творить. Украинские исполнители последние уже почти два года выполняют сразу несколько функций: поддерживают боевой дух наших военных на фронте и гражданских в тылу, а также собирают деньги на нужды ВСУ. Вместе с этим они создают новые песни", - говорят организаторы концерта.

Зрителей ждут выступления известных артистов, среди которых:

  • Оля Полякова
  • MONATIK
  • DISCOMAN
  • POSITIFF
  • TAYANNA
  • GENA VITER
  • MELOVIN
  • ALEKSEEV
  • KADNAY
  • Иво Бобул
  • Виталий Козловский
  • IVAN NAVI
  • Амадор Лопес
  • SHUMEI
  • CHEEV
  • PARFENIUK
  • 100Лиця
  • Максим Бородин
  • Маша Кондратенко и другие звездные гости.

Отметим, что билеты на концерт можно купить на сайте Kontramarka по ссылке.

&quot;Новорічна музична платформа&quot;: кто и когда будет петь на большом концерте в Киеве

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Концерты музика концерти
STYLER
Зеленская в изысканном бежевом костюме встретилась с Бриджит Макрон (фото)
Зеленская в изысканном бежевом костюме встретилась с Бриджит Макрон (фото)