"Новорічна музична платформа": кто и когда будет петь на большом концерте в Киеве

24.11.2023

24 ноября 2023 года в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится концерт "Новорічна музична платформа". В этот вечер прозвучат песни, которые считаются самыми лучшими и самыми популярными в Украине.

"Благодаря Вооруженным Силам Украины мы можем жить, любить и творить. Украинские исполнители последние уже почти два года выполняют сразу несколько функций: поддерживают боевой дух наших военных на фронте и гражданских в тылу, а также собирают деньги на нужды ВСУ. Вместе с этим они создают новые песни", - говорят организаторы концерта.

Зрителей ждут выступления известных артистов, среди которых:

Оля Полякова

MONATIK

DISCOMAN

POSITIFF

TAYANNA

GENA VITER

MELOVIN

ALEKSEEV

KADNAY

Иво Бобул

Виталий Козловский

IVAN NAVI

Амадор Лопес

SHUMEI

CHEEV

PARFENIUK

100Лиця

Максим Бородин

Маша Кондратенко и другие звездные гости.

Отметим, что билеты на концерт можно купить на сайте Kontramarka по ссылке.