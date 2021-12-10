Новое шоу Евгения Хмары – праздник живой музыки и позитивной энергии

15 декабря в 19:00 в Октябрьском дворце пройдет концерт «KHMARA» с новой программой звездного композитора Евгения Хмары в сопровождении симфонического оркестра.

Таланту Евгения Хмары рукоплескал Белый дом и Букингемский дворец. Его имя обещает невероятное шоу и заряд позитивной энергии. Ведь Хмара пишет свои композиции только в хорошем настроении, именно поэтому его музыка магическим образом настраивает струны зрителей исключительно на позитив.

Специально к концерту Евгений Хмара со своей командой создали новую программу, работа над которой проходила больше года. Концерт «KHMARA» наполнен не только живой музыкой, но и интересными оригинальными визуальными решениями, которые приоткроют для зрителей и мир неземной галактики, и мир танца.

Главное в концерте «KHMARA» – настроение! Для этого 365 дней творчества композитора, около 50 человек соберется вместе на одной сцене, больше 10 видов инструментов (среди которых будут такие редкие – как ханг, перкуссия, дудук и многие другие).

Все это только для того, чтоб подарить 15 декабря настоящий праздник уже искушенным зрителям.