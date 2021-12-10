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Нове шоу Євгена Хмари – свято живої музики та позитивної енергії

 

15.12.2021

15 грудня о 19:00 у Жовтневому палаці пройде концерт "KHMARA" з новою програмою зіркового композитора Євгена Хмари у супроводі симфонічного оркестру.

Таланту Євгена Хмари аплодував Білий дім і Букінгемський палац. Його ім'я обіцяє неймовірне шоу і заряд позитивної енергії. Адже Хмара пише свої композиції тільки в гарному настрої, саме тому його музика магічним чином налаштовує струни глядачів виключно на позитив.

Спеціально до концерту Євген Хмара зі своєю командою створили нову програму, робота над якою проходила більше року. Концерт "KHMARA" наповнений не тільки живою музикою, а й цікавими оригінальними візуальними рішеннями, які відкриють для глядачів і світ неземної галактики, і світ танцю.

Головне в концерті "KHMARA" - настрій! Для цього 365 днів творчості композитора, близько 50 чоловік збереться разом на одній сцені, більше 10 видів інструментів (серед яких будуть такі рідкісні – як ханг, перкусія, дудук і багато інших).

Все це тільки для того, щоб подарувати 15 грудня справжнє свято вже досвідченим глядачам.

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Шоу-бізнес