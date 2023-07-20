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Настя Каменських буде підкорювати Київ великим шоу: що відомо

Настя Каменських (фото: прес-служба NK)
 

30.09.2023

Настя Каменських анонсувала велике сольне шоу в Києві, яке відбудеться 30 вересня в палаці "Україна" (квитки).

На глядачів очікує оновлена програма з новими піснями та улюбленими хітами, а також аукціони, завдяки яким можна буде задонатити на військові й цивільні потреби українців.

За словами артистки, це буде "неймовірне шоу, яке об’єднає її творчі здобутки за майже шість років існування сольного проєкту NK".

"Це хвилюючий момент, на який я чекаю з нетерпінням, адже для артиста кожна зустріч з глядачами - особлива! Радію, що є можливість не тільки подарувати людям позитивний настрій та гарно провести час разом, а й бути корисними та допомогти тим, хто цього потребує. Незабаром після концерту у Києві ми відправимось в другу частину туру "Я - Україна", щоб глядачі з інших українських міст також могли насолодитися новою концертною програмою та долучитись до допомоги країні", - говорить Настя.

Зауважимо, що режисером-постановником став креативний директор Євробачення 2023 від України Герман Нєнов, з яким співачка співпрацює вже багато років.

"Основний обєднуючий елемент цього шоу - єдність. Єдність українців у боротьбі з ворогом, єдність нашого народу не тільки в горі, а і в радості. Впевнений, ми зможемо здивувати глядачів яскравими і глибокими перфомансами", - коментує митець.

Настя і Герман (фото: прес-служба NK)

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