Настя Каменских будет покорять Киев большим шоу: что известно

Настя Каменских анонсировала большое сольное шоу в Киеве, которое пройдет 30 сентября во дворце "Украина" (билеты).

Зрителей ожидает обновленная программа с новыми песнями и любимыми хитами, а также аукционы, благодаря которым можно будет задонатить на военные и гражданские нужды украинцев.

По словам артистки, это будет "невероятное шоу, которое объединит ее творческие достижения за почти шесть лет существования сольного проекта NK".

"Это волнующий момент, которого я жду с нетерпением, ведь для артиста каждая встреча со зрителями - особенная! Радуюсь, что есть возможность не только подарить людям позитивное настроение и хорошо провести время вместе, но и быть полезными и помочь тем, кто в этом нуждается. Вскоре после концерта в Киеве мы отправимся во вторую часть тура "Я - Україна", чтобы зрители из других украинских городов также могли насладиться новой концертной программой и присоединиться к помощи стране", - говорит Настя.

Отметим, что режиссером-постановщиком стал креативный директор Евровидения 2023 года от Украины Герман Ненов, с которым певица сотрудничает уже много лет.

"Основной объединяющий элемент этого шоу - единство. Единство украинцев в борьбе с врагом, единство нашего народа не только в горе, но и в радости. Уверен, мы сможем удивить зрителей яркими и глубокими перфомансами", – комментирует он.

Настя и Герман (фото: пресс-служба NK)