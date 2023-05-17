UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Музика війни. Пісні перемоги": українські зірки виступлять у Києві для допомоги ЗСУ

ТНМК (фото: МУЗВАР)
 

02.06.2023

2 червня портал "МУЗВАР" вже вп'яте збере на одній сцені неймовірно потужних та яскравих артистів, представників сучасного українського шоу-бізнесу заради благодійної справи та великого збору на придбання дронів Mavic 3 для ССО, які захищають нас на Донецькому напрямку.

На концерті "Музика війни. Пісні перемоги" зіграють популярні українські зірки, серед яких:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

ТНМК

MELOVIN

ENLEO

Маша Кондратенко

Роман Скорпіон

Сергій Лазановський

Також у програмі концерту, спільно з благодійним фондом "ЕСФІРЬ" та волонтерами "Тилові Хом’які" заплановано благодійний аукціон, гроші з продажу унікальних лотів якого підуть до публічної волонтерської банки.

Квитки на грандіозне дійство можна придбати за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News