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"Музика війни. Пісні перемоги": украинские звезды выступят в Киеве для помощи ВСУ

ТНМК (фото: МУЗВАР)
 

02.06.2023

2 июня портал "МУЗВАР" уже в пятый раз соберет на одной сцене невероятно мощных и ярких артистов, представителей современного украинского шоу-бизнеса ради благотворительного дела и большого сбора на приобретение дронов Mavic 3 для ССО, которые защищают нас на Донецком направлении.

На концерте "Музика війни. Пісні перемоги" сыграют популярные украинские звезды, среди которых:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

ТНМК

MELOVIN

ENLEO

Маша Кондратенко

Роман Скорпион

Сергей Лазановский

Также в программе концерта совместно с благотворительным фондом "ЕСФІРЬ" и волонтерами "Тилові Хом’які" запланирован благотворительный аукцион, деньги по продаже уникальных лотов которого пойдут в публичную волонтерскую банку.

Билеты на грандиозное действо можно приобрести по ссылке.

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