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Музика серця: Ніно Катамадзе дасть два концерти в Києві

Ніно Катамадзе (фото: Квартал-Концерт / Бека Цурекидзе)
 

28.04.2023, 29.04.2023

28 та 29 квітня у Києві виступить неперевершена Ніно Катамадзе - одна з найкращих сучасних співачок з Грузії, відома своїм унікальним голосом та віртуозними імпровізаціями (квитки).

Ніно співає виключно грузинською, єдина пісня, яку вона виконує нерідною мовою є українська "Чорнобривці". Концертна програма, у якій також братимуть участь гурт Insight, Папуна Шарікадзе і Георгі Хондзі Берішвілі, включатиме улюблені хіти - "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko" - та нові пісні, які раніше не виконувалися.

"Я проживаю Україну у своїй країні щодня. Вже більше року, як я відкрила свій благодійний фонд тут у Грузії, щоб пом’якшувати біль українцям, що вимушено покинули свою країну, яка відчайдушно продовжує боротися за справжні цінності - свободу вибору, свободу слова, свободу майбутнього, яке свідомо обрала. Але у добрих справ немає надлишку. Допоки триває війна, ми мусимо бути разом і робити навіть більше можливого, аби наблизити перемогу. Українці мені завжди були близькі по духу, та їх сміливість і стійкість під час цієї страшної війни продовжують мене вражати", - говорить Ніно.

"Тож я користуюсь кожною нагодою, аби приїхати в Україну і підтримати тих, хто бореться за майбутнє світу, майбутнє нашої землі, за нашу нову чесну й щиру історію. Кожен солдат, що воює в Україні, кожна матір, що молиться за свого сина, чоловіка, брата, кожен батько, що захищає свою сім’ю, свій дім і свою землю - це справжні герої. Всім героям слава! І слава Україні", - додає співачка.

Додамо, що частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО.

Ніно Катамадзе виступить в Києві

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