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Музыка сердца: Нино Катамадзе даст два концерта в Киеве

Нино Катамадзе (фото: Квартал-Концерт / Бека Цурекидзе)
 

28.04.2023, 29.04.2023

28 и 29 апреля в Киеве выступит непревзойденная Нино Катамадзе - одна из лучших современных певиц из Грузии, известная своим уникальным голосом и виртуозными импровизациями (билеты).

Нино поет исключительно на грузинском, единственная песня, которую она исполняет не на родном языке - украинская "Чорнобривці". Концертная программа, в которой также примут участие группа Insight, Папуна Шарикадзе и Георги Хонди Беришвили, будет включать любимые хиты - "Olei", "Once In The Street", "Beauty", "Will Come As A Snow", "Suliko" - и новые песни, которые раньше не исполнялись.

"Я проживаю Украину в своей стране каждый день. Уже больше года, как я открыла свой благотворительный фонд здесь в Грузии, чтобы смягчать боль украинцам, вынужденно покинувшим свою страну, которая отчаянно продолжает бороться за настоящие ценности - свободу выбора, свободу слова, свободу будущего, которое сознательно избрала. Но у добрых дел нет переизбытка. Пока идет война, мы должны быть вместе и делать даже больше возможного, чтобы приблизить победу. Украинцы мне всегда были близки по духу, и их смелость и стойкость во время этой страшной войны продолжают меня поражать", - говорит Нино.

"Поэтому я пользуюсь каждым случаем, чтобы приехать в Украину и поддержать тех, кто борется за будущее мира, будущее нашей земли, за нашу новую честную и искреннюю историю. Каждый воюющий в Украине солдат каждая мать, молящаяся за своего сына, мужа, брата, каждый отец, защищающий свою семью, свой дом и свою землю - это настоящие герои. Всем героям слава! И слава Украине", - добавляет певица.

Добавим, что часть прибыли от каждого концерта будет направлена на помощь ВСУ и ВПЛ.

Нино Катамадзе выступит в Киеве

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