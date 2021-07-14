MOTANKA с акустической программой: летний вариант

После двух успешных акустических концертов карантинной весны 2021 группа MOTANKA наконец имеет возможность представить свою необычайную особую программу широкой публике.

Этим летом группа выбрала атмосферную локацию - террасу Всі.Свої D12, где вы сможете насладиться закатом солнца и акустически-космической музыкой (билеты).

Это особая концертная программа, которая не похожа ни на что, что вы слышали раньше. В рамках этого выступления будут звучать акустические версии песен из дебютного альбома группы, а также другие редкие песни, которые можно услышать только вживую.

Акустическая программа MOTANKA уже успела покорить фанатов из разных городов Украины, Польши и Германии – международные продажи акустического альбома составляют более 10 тыс. экземпляров.

Музыканты уверяют, что акустические песни тронут абсолютно каждого, ведь они были созданы из светлой энергетикой, куда каждый вложил частичку своей души.

Приглашаем вас слиться в этот творческий поток и посетить космические глубины своей души.