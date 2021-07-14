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Гурт MOTANKA з акустичною програмою: літній варіант

 

16.08.2021

Після двох успішних акустичних концертів карантинної весни 2021 гурт MOTANKA нарешті має можливість представити представити свою надзвичайну особливу програму широкому загалу.

Цього літа гурт обрав атмосферну локацію – терасу Всі.Свої D12, де ви зможете насолодитися заходом сонця та акустично-космічною музикою (квитки).

Це особлива концертна програма, яка не схожа ні на що, що ви чули раніше. У рамках цього виступу звучатимуть акустичні версії пісень з дебютного альбому гурту, а також інші рідкісні пісні, які можна почути лише наживо.

Акустична програма MOTANKA вже встигла підкорити фанів із різних міст України, Польщі та Німеччини – міжнародні продажі акустичного альбому складають понад 10 тис. примірників.

Музиканти запевняють, що акустичні пісні торкнуть абсолютно кожного, адже вони були створені з світлою енергетикою, куди кожен вклав частинку своєї душі.

Запрошуємо вас злитися в цей творчий потік та відвідати космічні глибини своєї душі.

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