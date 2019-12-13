UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

MISSIO дадут первый сольник в Украине

 

12.03.2020

В 2014 году американский вокалист и автор песен Мэттью Брю, выступающий в стиле электронной альтернативной музыки, решил продвигать свой сольный материал и вскоре предложил другу, продюсеру Дэвиду Батлеру, организовать совместный проект. После неожиданного успеха в Интернете Брю и Батлер представили свой дуэт MISSIO на крупном американском фестивале South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас.

Самые читаемые новости

С июля 2015 года музыканты официально работают вместе, а в 2017-м вышел их первый альбом "Loner".

MISSIO - Bottom of the Deep Blue Sea

Украинские зрители уже оценили фирменный саунд группы на фестивале UPark 2019, а 12 марта 2020 года американский дуэт представит еще более расширенную программу в малом зале STEREO PLAZA (билеты).

"Эта музыка для всех тех, кто не чувствует себя увиденным, кто не чувствует себя услышанным. Для тех, кто зависим, кто одинок, и для тех, кто борется с тревогой и депрессией. Мы надеемся, что вы увидите себя так, как видим вас мы", – говорят MISSIO о собственном творчестве.

MISSIO - Middle Fingers

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины музыка