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MISSIO дадуть перший сольник в Україні

 

12.03.2020

У 2014 році американський вокаліст і автор пісень Меттью Брю, який виступає в стилі електронної альтернативної музики, вирішив просувати свій сольний матеріал і незабаром запропонував другові, продюсеру Девіду Батлеру, організувати спільний проект. Після несподіваного успіху в Інтернеті Брю та Батлер представили свій дует MISSIO на серйозному американському фестивалі South by Southwest (SXSW) в Остіні, штат Техас.

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З липня 2015 року музиканти офіційно працюють разом, а в 2017-му вийшов їхній перший альбом "Loner".

MISSIO - Bottom of the Deep Blue Sea

Українські глядачі вже оцінили фірмовий саунд групи на фестивалі UPark 2019, а 12 березня 2020 року американський дует представить ще більш розширену програму в малому залі STEREO PLAZA (квитки).

"Ця музика для всіх тих, хто не відчуває, що його бачать, хто не відчуває, що його чують. Для тих, хто залежний, хто самотній, і для тих, хто бореться з тривогою та депресією. Ми сподіваємося, що ви побачите себе так, як бачимо вас ми", – кажуть MISSIO про власну творчість.

MISSIO - Middle Fingers

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