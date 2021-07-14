Михаил Шац возвращается в Киев со своим сольным стендап-концертом

Легендарный комик Михаил Шац выступит в Киеве с новой программой "Винтажный Stand Up". Новые и лучшие шутки, размышления и правда жизни, с львиной долей еврейской иронии - все это объединится в часовом монологе юмориста 22 июля в Caribbean Club Concert Hall (билеты).

"Всегда еду в Украину с большой радостью, потому что у меня там много друзей. Приехать со стендапом - это прекрасная возможность встретиться и повеселиться. Что может быть лучше?" - поделился Михаил.

Михаил Шац - шоумен, автор и ведущий культового тв-проекта "О.С.П.-студия". Миниатюры и юмористические истории с его участием уже стали легендарными.

Уже несколько лет Михаил успешно выступает в жанре стендап, качественно выделяясь среди своих молодых коллег. Именно богатый жизненный опыт и продолжительное нахождение в шоу-бизнесе, дает ему возможность легко шутить о себе, знаменитостях и событиях, окружавших его деятельность.



Билеты на выступления Михаила Шаца разлетаются за считанные дни, а количество мест на стендап 22 июля ограниченно. Успейте попасть на концерт Михаила, пока он не завел TikTok, не снялся в клипе с Даней Милохиным и не "угорел" по челенджам.