Михаїл Шац повертається до Києва зі своїм сольним стендап-концертом

Легендарний комік Михаїл Шац виступить у Києві з новою програмою "Вінтажний Stand Up". Нові та найкращі жарти, роздуми та правда життя, з левовою часткою єврейської іронії - все це об'єднається в часовому монолозі гумориста 22 липня в Caribbean Club Concert Hall (квитки).

"Завжди їду в Україну з великою радістю, тому що у мене там багато друзів. Приїхати зі стендапом - це прекрасна можливість зустрітися та повеселитися. Що може бути краще?", - поділився Михаїл.

Михаїл Шац - шоумен, автор і ведучий культового тб-проекту "О.С.П.-студия". Мініатюри та гумористичні історії з його участю вже стали легендарними.

Уже кілька років Михаїл успішно виступає в жанрі стендап, якісно виділяючись серед своїх молодих колег. Саме багатий життєвий досвід і тривале перебування в шоу-бізнесі, дає йому можливість легко жартувати про себе, знаменитостей і події, які оточували його діяльність.



Квитки на виступи Михаїла Шаца розлітаються за лічені дні, а кількість місць на стендап 22 липня обмежена. Встигніть потрапити на концерт Михаїла, поки він не завів TikTok, не знявся в кліпі з Дані Мілохіним і не "угорає" по челенджам.