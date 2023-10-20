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Мертвий Півень у Києві: легендарний гурт воз'єднався і дасть великий концерт

Мертвий Півень виступить у Києві (фото: прес-служба гурту)
 

22.10.2023

Легендарний український гурт Мертвий Півень виступить у Києві! Концерт команди відбудеться 22 жовтня у київському клубі Bel Etage (квитки).

 

Після 12-річної перерви гурт тріумфально повернувся на сцену великим концертом у Львові, де представив нових музикантів: Юрка Рокецького (вокал), Любка Радомського (саксофон, сопілка, флейта) та Андрія Альфавицького (перкусія).

Із "золотого" складу в гурті незмінні Олег "Джон" Сук (бас), Роман Чайка (гітара), Юрій Чопик (акустична гітара) та Олесь Слободян (барабани).

 

Мертвий Півень - культовий гурт, відомий, у першу чергу, піснями на вірші українських поетів: Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олега Лишеги, Юрка Позаяка та багатьох інших. "Ми помрем не в Парижі", "Б’ютіфул Карпати", "Ми так жили немов співали джаз…" - назви цих пісень проспіває майже кожен, хто любить українську музику.

 

"Півні" встигли випустити вже три свіжі сингли: "Переваги окупаційного режиму" з Жаданом і Собаками", ніжний переспів пісні "Гобелен" спільно з Христиною Соловій та live-версію "Бʼютіфул Карпати" записану у червні під час першого виступу у новому складі.

 

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