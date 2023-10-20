Мертвий Півень в Киеве: легендарная группа воссоединилась и даст большой концерт

Легендарная украинская группа Мертвий Півень выступит в Киеве! Концерт команды состоится 22 октября в киевском клубе Bel Etage (билеты).

После 12-летнего перерыва группа триумфально вернулась на сцену большим концертом во Львове, где представила новых музыкантов: Юрка Рокецкого (вокал), Любка Радомского (саксофон, свирель, флейта) и Андрея Альфавицкого (перкуссия).

Из "золотого" состава в группе неизменны Олег "Джон" Сук (бас), Роман Чайка (гитара), Юрий Чопик (акустическая гитара) и Олесь Слободян (барабаны).

Мертвий Півень - культовая группа, известная, в первую очередь, песнями на стихи украинских поэтов: Юрия Андруховича, Виктора Неборака, Олега Лышеги, Юрия Позаяка и многих других. "Ми помрем не в Парижі", "Б’ютіфул Карпати", "Ми так жили немов співали джаз…" - названия этих песен споет почти каждый, кто любит украинскую музыку.

"Півні" успели выпустить уже три свежих сингла: "Переваги окупаційного режиму" с Жаданом и Собаками", нежный перепев песни "Гобелен" совместно с Христиной Соловой и live-версию "Бʼютіфул Карпати", записанную в июне во время первого выступления в новом составе.