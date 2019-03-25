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MARUV, NK, KAZKA, MamaRika выступят на Дне рождения радио NRJ

Lite » Афиша 25.03.2019 - 19:56
Фото: (пресс-служба)
Фото: (пресс-служба)

04.04.2019

 

4 апреля в Event hall "Почайна" состоится главное музыкальное событие весны – NRJ Birthday Party! Поздравлять любимую радиостанцию приедут MARUV, KAZKA, NK, Melovin, MamaRika, Mari Ferrari, Eneli, Dilemma, On i Ona, Sonya Kay, Ivan Navi и DJ Sanya Dymov.

Радио NRJ – топовая современная станция страны. David Guetta, LP, The Hardkiss, Atlas Weekend, U-Park, Max Barskih, Jamala и Jah Khalib – на всех этих концертах и фестивалях слушатели отрывались вместе с ними. И для слушателей разыграли по 100 билетов на каждое из мероприятий. Ведущие Let’s Go! Show открывали шоу Enrique Iglesias на Олимпийском, а годом ранее – шоу MONATIK во Дворце Спорта.

MARUV, NK, KAZKA, MamaRika выступят на Дне рождения радио NRJ

Каждый день с NRJ: от утреннего Let’s Go! Show до вечернего шоу 2В проходит только под ритм топовых треков. По понедельникам в ток-шоу Vгубы Мила Еремеева выводит на чистую воду звезд украинского шоу-биза. По пятницам Яна Мануйлова знакомит слушателей с главными треками недели в чарте NRJ TOP-30.

MARUV, NK, KAZKA, MamaRika выступят на Дне рождения радио NRJ

"За эти три года радио NRJ разрослось до невероятных масштабов. По крайней мере, мы с командой в это верим! Вот чего хотелось с первого дня жизни станции – так это грандиозного масштаба. Если разыгрывать билеты на концерты, то сто штук, если открывать шоу больших артистов, то во Дворце Спорта и на Олимпийском. И вот этот план на космос, на масштабность и принёс нам все эти возможности, – говорит программный директор радио NRJ Денис Буданцев. – У нас очень развита обратная связь со слушателями в Instagram, помню, как после концертов Gorillaz, Enrique Iglesias, David Guetta, LP они благодарили за возможность тусоваться на таких шоу. А я вспоминал, как три года назад ровно в полночь мы с командой праздновали старт радио NRJ. Мы собрались вместе, включили радио на полную и слушали первый джингл и выход ведущего в эфир. Тогда о звёздах такого масштаба мы и не мечтали! Вернее, не так – мечтали и работали, чтобы потом реализовывать в жизнь все, что только придумаем. 4 апреля хочется, чтобы все слушатели отрывались вместе с нами под треки любимых кумиров. Мы собрали всех! И хотим, чтобы этот День рождения запомнился классной тусовкой. Потому что радио NRJ – это, в первую очередь, о людях и о их любви к музыке".

MARUV, NK, KAZKA, MamaRika выступят на Дне рождения радио NRJ

4 апреля, Event hall "Почайна", Проспект Степана Бандеры, 23.

ТЦ Городок, третий этаж.

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