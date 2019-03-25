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MARUV, NK, KAZKA, MamaRika виступлять на Дні народження радіо NRJ

Lite » Афиша 25.03.2019 - 19:56
Фото: (прес-служба)
Фото: (прес-служба)

04.04.2019

4 квітня в Event hall "Почайна" відбудеться головна музична подія весни – NRJ Birthday Party! Привітати улюблену радіостанцію приїдуть MARUV, KAZKA, NK, Melovin, MamaRika, Mari Ferrari, Eneli, open road, On i Ona, Sonya Kay, Ivan Navi і DJ Sanya Dymov.

Радіо NRJ – топова сучасна станція країни. David Guetta, LP, The Hardkiss, Atlas Weekend, U-Park, Max Barskih, Jamala і Jah Khalib – на всіх цих концертах і фестивалях слухачі відривалися разом з ними. І для слухачів розіграли по 100 квитків на кожне із заходів. Провідні let's Go! Show відкривали шоу Enrique Iglesias на Олімпійському, а роком раніше – шоу MONATIK у Палаці Спорту.

MARUV, NK, KAZKA, MamaRika виступлять на Дні народження радіо NRJMARUV, NK, KAZKA, MamaRika виступлять на Дні народження радіо NRJ

Кожен день з NRJ: від ранкового let's Go! Show до вечірнього шоу 2В проходить лише під ритм топових треків. По понеділках у ток-шоу Vгуби Міла Єремєєва виводить на чисту воду зірок українського шоу-бізу. По п'ятницях Яна Мануйлова знайомить слухачів з головними треками тижня в чарті NRJ TOP-30.

MARUV, NK, KAZKA, MamaRika виступлять на Дні народження радіо NRJMARUV, NK, KAZKA, MamaRika виступлять на Дні народження радіо NRJ

"За ці три роки радіо NRJ розрослася до неймовірних масштабів. Принаймні, ми з командою в це віримо! От чого хотілося з першого дня життя станції – так це грандіозного масштабу. Якщо розігрувати квитки на концерти, то сто штук, якщо відкривати шоу великих артистів, то в Палаці Спорту і на Олімпійському. І ось цей план на космос, на масштабність і приніс нам всі ці можливості, – каже програмний директор радіо NRJ Денис Буданцев. – У нас дуже розвинена зворотній зв'язок зі слухачами в Instagram, пам'ятаю, як після концертів Gorillaz, Enrique Iglesias, David Guetta, LP вони дякували за можливість тусуватися на таких шоу. А я згадував, як три роки тому рівно опівночі ми з командою святкували старт радіо NRJ. Ми зібралися разом, включили радіо на повну і слухали перший джингл і вихід ведучого в ефір. Тоді про зірки такого масштабу ми і не мріяли! Вірніше, не так мріяли і працювали, щоб потім реалізовувати в життя все, що тільки придумаємо. 4 квітня хочеться, щоб усі слухачі відривалися разом з нами під треки улюблених кумирів. Ми зібрали всіх! І хочемо, щоб цей День народження запам'ятався класної тусовкою. Тому що радіо NRJ – це, в першу чергу, про людей і про їх любов до музики".

MARUV, NK, KAZKA, MamaRika виступлять на Дні народження радіо NRJMARUV, NK, KAZKA, MamaRika виступлять на Дні народження радіо NRJ

4 квітня, Event hall "Почайна", Проспект Степана Бандери, 23.

ТЦ Городок, третій поверх.

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