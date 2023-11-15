ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маріупольський співак-герой соцмереж ENLEО дасть у Києві великий концерт: що відомо

Новость на русском → Середа 15 листопада 2023 13:24
Маріупольський співак-герой соцмереж ENLEО дасть у Києві великий концерт: що відомо ENLEО (фото: instagram.com/enleomusic)

26.11.2023

26 листопада в київському клубі Atlas відбудеться концерт ENLEО - молодого маріупольського артиста, пісні якого відгукуються мільйонам. Цього вечора він вперше презентує свій перший альбом "Молодість" наживо.

Романтичний, творчий та мрійливий співак буде вражати своїх прихильників емоційними та глибокими піснями.

Серед яких - улюблені хіти та нові сингли. А саме, "Чорне море", "Вальс під вибухи", а також "Бій подушками", яка стала справжнім хітом.

І звичайно прозвучать кавери “Інша любов" та "Веди мене в храм".

Нагадаймо, Нікіта Леонтьєв - 21-річний співак з Маріуполя, який здобув свою популярність через кавер на пісню "Another Love" співака Tom Odell.

Цікаво, що сам Том помітив українського співака та залишив схвальний відгук щодо творчості.

Цілеспрямованість, наполегливість і віра в себе дала Enleo можливість випускати власні хіти і популяризувати українську творчість.

Квитки на перший сольник ENLEО у Києві можна купити на Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартує від 450 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты Новини шоу-бізнесу музика концерти
STYLER
Остап Ступка може сісти в тюрму на три роки за "пʼяну" ДТП: що відомо
Остап Ступка може сісти в тюрму на три роки за "пʼяну" ДТП: що відомо