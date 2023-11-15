Маріупольський співак-герой соцмереж ENLEО дасть у Києві великий концерт: що відомо

26.11.2023

26 листопада в київському клубі Atlas відбудеться концерт ENLEО - молодого маріупольського артиста, пісні якого відгукуються мільйонам. Цього вечора він вперше презентує свій перший альбом "Молодість" наживо.

Романтичний, творчий та мрійливий співак буде вражати своїх прихильників емоційними та глибокими піснями.

Серед яких - улюблені хіти та нові сингли. А саме, "Чорне море", "Вальс під вибухи", а також "Бій подушками", яка стала справжнім хітом.

І звичайно прозвучать кавери “Інша любов" та "Веди мене в храм".

Нагадаймо, Нікіта Леонтьєв - 21-річний співак з Маріуполя, який здобув свою популярність через кавер на пісню "Another Love" співака Tom Odell.

Цікаво, що сам Том помітив українського співака та залишив схвальний відгук щодо творчості.

Цілеспрямованість, наполегливість і віра в себе дала Enleo можливість випускати власні хіти і популяризувати українську творчість.

Квитки на перший сольник ENLEО у Києві можна купити на Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартує від 450 грн.