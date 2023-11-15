Мариупольский певец-герой соцсетей ENLEО даст в Киеве большой концерт: что известно

26.11.2023

26 ноября в киевском клубе Atlas состоится концерт ENLEО - молодого мариупольского артиста, песни которого отзываются миллионам. В этот вечер он впервые презентует свой первый альбом "Молодість" вживую.

Романтический, творческий и мечтательный певец будет поражать своих поклонников эмоциональными и глубокими песнями.

Среди которых - любимые хиты и новые синглы. А именно, "Чорне море", "Вальс під вибухи", а также "Бій подушками", ставшая настоящим хитом.

И конечно прозвучат каверы “Інша любов" и "Веди мене в храм".

Напомним, Никита Леонтьев - 21-летний певец из Мариуполя, получивший свою популярность после кавера на песню "Another Love" певца Tom Odell.

Интересно, что сам Том заметил украинского певца и оставил одобрительный отзыв о творчестве.

Целеустремленность, упорство и вера в себя дала Enleo возможность выпускать собственные хиты и популяризировать украинское творчество.

Билеты на первый сольник ENLEО в Киеве можно купить на Concert.ua по ссылке. Их стоимость стартует от 450 грн.