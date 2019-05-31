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Maluma

 

08.07.2019

Звучный запоминающийся псевдоним Maluma — не что иное, как аббревиатура, состоящая из имен родственников артиста: матери Марии, отца Луиса и сестры Мануэль. Изначально, активному и подвижному парню пророчили карьеру футболиста, но со временем отдал предпочтение музыке и не прогадал.

Первую песню Maluma написал в 15 лет, а в 2010 его песня "Farandulera" стала хитом на местном радио. Песни с дебютного альбома: "Obsesion", "Miss Independent", "Pasarla Bien" ворвались в тройку лидеров национального чарта. А диск "PB,DB The Mixtape" стал бриллиантовым в Колумбии и первым по продажам в США.

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Shakira - Chantaje (Cover Audio) ft. Maluma

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В 2017 Maluma записывает совместную песню с Шакирой — их хит "Сhantaje" покорил всех любителей латиноамериканской музыки. 

За ним последовал дуэт с Рики Мартином с песней "Vente Pa Ca" и хит хитов "Corazon".  На церемонии награждения в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе Maluma стал лауреатом престижной премии Latin Grammy в номинации "Лучший современный поп-альбом".

Сегодня за жизнью музыканта в Инстаграм следят более 38,9 миллионов человек. Просмотры его клипов на YouTube бьют рекорды. Maluma входит в число самых востребованных и сексуальных молодых исполнителей. Его фото красуются на обложках глянцевых журналов.  Артист работает над новым альбомом, участвует в светских мероприятиях, продолжает реализовываться как дизайнер и певец, а также пробует себя в актерской профессии.

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