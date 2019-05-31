Звучний псевдонім Maluma, що запам'ятовується, — не що інше, як абревіатура, що складається з імен родичів артиста: матері Марії, батька Луїса і сестри Мануель. Спочатку, активному й рухливому хлопцеві пророкували кар'єру футболіста, але згодом він віддав перевагу музиці і не прогадав.

Першу пісню Maluma написав у 15 років, а у 2010 його пісня "Farandulera" стала хітом на місцевому радіо. Пісні з дебютного альбому "Obsesion", "Miss Independent", "Pasarla Bien" увірвалися в трійку лідерів національного чарту. А диск "PB,DB The Mixtape" став діамантовим в Колумбії і першим з продажу в США.

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Shakira - Chantaje (Cover Audio) ft. Maluma

У 2017 Maluma записує спільну пісню з Шакірою — їх хіт "Сhantaje" підкорив всіх любителів латиноамериканської музики.

За ним пішов дует з Рікі Мартіном з піснею "Vente Pa Ca" і хіт хітів "Corazon". На церемонії нагородження в MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі Maluma став лауреатом престижної премії Latin Grammy в номінації "Кращий сучасний поп-альбом".

Сьогодні за життям музиканта в Instagram стежать понад 38,9 мільйонів підписників. Перегляди його кліпів на YouTube б'ють рекорди. Maluma входить до числа найбільш затребуваних і сексуальних молодих виконавців. Його фото красуються на обкладинках глянцевих журналів. Артист працює над новим альбомом, бере участь у світських заходах, продовжує реалізовуватися як дизайнер і співак, а також пробує себе в акторській професії.

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