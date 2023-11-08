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Макс Барських влаштує у Києві великий концерт, щоб допомогти ЗСУ

Новость на русском → Середа 08 листопада 2023 17:06
Макс Барських влаштує у Києві великий концерт, щоб допомогти ЗСУ Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

01.12.2023

1 грудня Макс Барських дасть великий сольний концерт у Києві. Грандіозне дійство відбудеться у Палаці Спорту.

Відомо, що уперше зі сцени пролунають хіти з нової платівки співака, яка одразу ж після релізу посіла перше місце в Apple Music, а радіостанції підхопили одночасно декілька головних синглів.

Співак каже, що головною метою для нього було створення найуспішнішого альбому в карʼєрі, який мав би бути саме українською мовою.

"У цій платівці є пісні на всі життєві випадки, і я щиро радий, що "Зорепад" прийшовся до душі моїм прихильникам не лише в Україні, а й за кордоном", - коментує співак.

До однойменного шоу "Зорепад" увійдуть не лише нові пісні, а й всі найкращі хіти та треки-бестселери за 15-річну карʼєру Барських.

Після київського концерту Макс також виступить у Дніпрі (5 і 6 грудня), Одесі (18 грудня), а також дасть два шоу у Львові (21 і 23 грудня).

Усі концерти мають благодійний характер: частина коштів з квитків, які можна придбати за посиланням на сайті Concert.ua, буде перерахована на потреби ЗСУ.

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