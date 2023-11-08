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Макс Барских устроит в Киеве большой концерт, чтобы помочь ВСУ

Новина українською → Среда 08 ноября 2023 17:06
Макс Барских устроит в Киеве большой концерт, чтобы помочь ВСУ Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

01.12.2023

1 декабря Макс Барских даст большой сольный концерт в Киеве. Грандиозное действо состоится во Дворце Спорта.

Известно, что впервые со сцены прозвучат хиты из новой пластинки певца, которая сразу после релиза заняла первое место в Apple Music, а радиостанции подхватили одновременно несколько главных синглов.

Певец говорит, что главной целью для него было создание самого успешного альбома в карьере, который должен быть именно на украинском языке.

"В этой пластинке есть песни на все жизненные случаи, и я искренне рад, что "Зорепад" пришелся по душе моим поклонникам не только в Украине, но и за рубежом", - комментирует певец.

В одноименное шоу "Зорепад" войдут не только новые песни, но и все лучшие хиты и треки-бестселлеры за 15-летнюю Барьерскую карьеру.

После киевского концерта Макс также выступит в Днепре (5 и 6 декабря), в Одессе (18 декабря), а также даст два шоу во Львове (21 и 23 декабря).

Все концерты носят благотворительный характер: часть средств из билетов, которые можно приобрести по ссылке на сайте Concert.ua, будет перечислена на нужды ВСУ.

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