Магія Різдва. Піккардійська Терція подарує киянам казковий настрій: коли і де відбудеться концерт

22.12.2023

Піккардійська Терція вирушила у традиційний різдвяно-новорічний тур. І 22 грудня культовий колектив влаштує казковий концерт у київському МЦКМ "Жовтневий палац".

Зазначимо, що у жовтні цього року акапельний колектив успішно гастролював із програмою "Сад ангельських пісень" містами сходу та центру України. Новий тур культового гурту - своєрідне продовження осінніх концертів, але цього разу, окрім хітів, - із колядками та різдвяними піснями у репертуарі.

"Наші зимові концерти - уже добра традиція. Щороку у період Різдвяно-Новорічних свят стараємося подарувати українцям святковий настрій. Народження Христа вселяє надію. Віримо, що і з допомогою Бога, і з щоденними подвигами наших Збройних Сил ми, врешті, переможемо ворога", - говорить художній керівник вокальної формації Володимир Якимець.

"Цьогоріч святкуємо Різдво разом із цілим світом, тож заколядуємо різними мовами. Але наші слухачі, окрім коляд, почують і ті пісні, які так люблять і завжди чекають, - "Пустельник", "Старенький трамвай", "Очі відьми"... Виконаємо і кілька прем'єр - нехай це буде сюрпризом", - додає він.

Квитки на київський концерт гурту можна придбати на сайті Concert.ua за посиланням.