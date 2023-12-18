Магия Рождества. Піккардійська Терція подарит киевлянам сказочное настроение: когда и где состоится концерт

22.12.2023

Піккардійська Терція отправилась в традиционный рождественско-новогодний тур. И 22 декабря культовый коллектив устроит сказочный концерт в киевском МЦКМ "Октябрьский дворец".

Отметим, что в октябре этого года а капельный коллектив успешно гастролировал с программой "Сад ангельських пісень" по городам востока и центра Украины. Новый тур культовой группы - своеобразное продолжение осенних концертов, но на этот раз, кроме хитов, - с колядками и рождественскими песнями в репертуаре.

"Наши зимние концерты - уже добрая традиция. Каждый год в период Рождественско-Новогодних праздников стараемся подарить украинцам праздничное настроение. Рождение Христа вселяет надежду. Верим, что и с помощью Бога, и с ежедневными подвигами наших Вооруженных Сил мы, наконец, победим врага", - говорит художественный руководитель вокальной формации Владимир Якимец.

"В этом году празднуем Рождество вместе с целым миром, поэтому заколядуем на разных языках. Но наши слушатели, кроме колядок, услышат и те песни, которые так любят и всегда ждут, - "Пустельник", "Старенький трамвай", "Очі відьми"... Исполним и несколько премьер - пусть это будет сюрпризом", - добавляет он.

Билеты на киевский концерт группы можно приобрести на сайте Concert.ua по ссылке.