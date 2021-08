Лучший бразильский диджей ALOK выступит с сетом в Киеве

09.09.2021

Более миллиарда прослушиваний на Spotify, признание DJ Mag и Billboard Dance 100, платиновые рекорды в разных странах мира, от Франции до Китая, коллаборации с Армином Ван Бюреном и Vini Vici. 9 сентября у нас будет шанс узнать, что такое лучшие сеты родом из Бразилии - диджей ALOK сыграет на Арт-заводе "Платформа" (билеты).

Кто такой ALOK

История артиста феноменальна: он начал диджеить уже в 11 лет, а в 15 - стал продюсером. ALOK - настоящий вундеркинд от хауса, и можно сказать, Моцарт нашего времени. Ведь гениальный композитор тоже начал писать музыку еще в детстве.

"Музыка была моей вселенной с самого рождения. Мои папа и мама – psytrance-диджеи и продюсеры. Так что я впитывал энергетику электронной музыки уже с младенчества. Да, весь мой мир - это музыка", - делится своей историей ALOK.

И что из этого вышло? Невиданные музыкальные достижения планетарного масштаба.

ALOK – первый бразилец, треки которого получили более 1 миллиарда прослушиваний на Spotify.

Он – единственный бразилец, вошедший в рейтинг "100 лучших диджеев мира Billboard Dance 100".

На одном из крупнейших музыкальных фестов в мире Rock in Rio ALOK стал первым электронным артистом, выступившим на главной сцене.

ALOK – завсегдатай главных мировых фестивалей: Tomorrowland, Burning Man, Ultra Music Festival, Ushuaia Ibiza, Creamfields и т. д.

На его счету - двойной платиновый рекорд в Италии и золотой рекорд во Франции за хит Hear Me Now (с участием Bruno Martini & Zeeba).

Хаус, фьючер-хаус, дип-хаус – музыка ALOK охватывает все грани этого жанра. Каждый трек артиста достоин отдельного исследования, а его продюсерский лейбл Controversia постоянно открывает миру талантливых диджеев.

Треки United с Армином Ван Бюреном и Vini Vici, Favela с норвежской певицей Ina Wroldsen, Innocent с Yves V, Do it Again со Стивом Аоки, Party Never Ends с Quintino, On&On с Dynoro: десятки коллабораций ALOK доказывают, что его музыка восхищает не только слушателей, но и профессионалов музыкальной индустрии.

А однажды сам Мик Джаггер попросил диджея создать версию его песни Gotta Get a Grip. В итоге – трек стал одним из самых популярных в репертуаре легендарного рокера.

Компанию ALOK составят резиденты формации Basside Promo: яркие представители бейс-сцены Киева Sho, Kemper, Armo и Timkov обещают зажечь драйвовым саундом и аутентичным вайбом.