Найкращий бразильський діджей ALOK виступить із сетом в Києві

09.09.2021

Понад мільярд прослуховувань на Spotify, визнання DJ Mag і Billboard Dance 100, платинові рекорди в різних країнах світу, від Франції до Китаю, колаборації з Арміном Ван Бюреном і Vini Vici. 9 вересня в нас буде шанс дізнатися, що таке кращі сети родом із Бразилії - діджей ALOK зіграє на Арт-заводі "Платформа" (квитки).

Хто такий ALOK

Історія артиста феноменальна: він почав діджеїти вже в 11 років, а в 15 - став продюсером. ALOK - справжній вундеркінд від хаусу, і, можна сказати, Моцарт нашого часу. Адже геніальний композитор теж почав писати музику ще в дитинстві.

"Музика була моїм всесвітом із самого народження. Мої тато й мама - psytrance-діджеї і продюсери. Отож, я вбирав енергетику електронної музики вже змалку. Так, весь мій світ - це музика", - ділиться своєю історією ALOK.

І що з цього вийшло? Небачені музичні досягнення планетарного масштабу.

ALOK - перший бразилець, треки якого отримали понад 1 мільярд прослуховувань на Spotify.

Він - єдиний бразилець, який увійшов до рейтингу "100 кращих діджеїв світу Billboard Dance 100".

На одному з найбільших музичних фестів світу Rock in Rio ALOK став першим електронним артистом, який виступив на головній сцені.

ALOK - завсідник головних світових фестивалів: Tomorrowland, Burning Man, Ultra Music Festival, Ushuaia Ibiza, Creamfields та багатьох інших.

На його рахунку - подвійний платиновий рекорд в Італії й золотий рекорд у Франції за хіт Hear Me Now (за участю Bruno Martini & Zeeba).

Хаус, ф’ючер-хаус, діп-хаус - музика ALOK охоплює всі грані цього жанру. Кожен трек артиста гідний окремого дослідження, а його продюсерський лейбл Controversia постійно відкриває світові талановитих діджеїв.

Треки United з Арміном Ван Бюреном і Vini Vici, Favela з норвезькою співачкою Ina Wroldsen, Innocent з Yves V, Do it Again зі Стівом Аокі, Party Never Ends з Quintino, On & On з Dynoro: десятки колаборацій ALOK доводять, що його музика захоплює не тільки слухачів, а й професіоналів музичної індустрії.

А одного разу сам Мік Джаггер попросив діджея створити версію його пісні Gotta Get a Grip. У підсумку - трек став одним із найпопулярніших у репертуарі легендарного рокера.

Компанію ALOK складуть резиденти формації Basside Promo: яскраві представники бейс-сцени Києва Sho, Kemper, Armo і Timkov обіцяють запалити драйвовим саундом і автентичним вайбом.