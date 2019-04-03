LP возвращается в Киев c большим концертом во Дворце Спорта

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14.04.2019

Лауре Перголицци (LP) понадобилось всего два года, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок певиц в Украине: ее с одинаковым успехом принимают как на сольных аншлаговых концертах, так и на масштабных фестивалях. Песню Lost On You, благодаря которой LP поднялась на вершины чартов в Италии, Испании, Польше и других странах континентальной Европы, на украинских концертах давно поют хором.

Однако LP не останавливается на достигнутом: в этом году она записала с французской дивой Милен Фармер совместный сингл N’oublie pas (он моментально попал на первое место в французском чарте iTunes), сотрудничала с экс-лидером The Smiths легендарным сонграйтером Моррисси (две их совместные песни выйдут на его альбоме кавер-версий), а под занавес 2018 года обещает фанатам новый альбом Heart To Mouth – он выйдет 7 декабря.

“Для меня все мои слушатели — одна большая семья, – рассказывает LP в одном из интервью, – Когда видишь горящие глаза, осознаешь, что твоя музыка проникает в них, это ни с чем не сравнимые ощущения, настоящее чудо. И я понимаю, что моим поклонникам совершенно неважно, как я выгляжу, сколько мне лет, главное, что они погружаются в песни, улавливают тот месседж, который я передаю им. Нас объединяет любовь”.

14 апреля LP исполнит любимые ее фанатами хиты и совсем новые песни во Дворце Спорта!