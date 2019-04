LP возвращается в Киев c большим концертом во Дворце Спорта

Однако LP не останавливается на достигнутом: в этом году она записала с французской дивой Милен Фармер совместный сингл N’oublie pas (он моментально попал на первое место в французском чарте iTunes), сотрудничала с экс-лидером The Smiths легендарным сонграйтером Моррисси (две их совместные песни выйдут на его альбоме кавер-версий), а под занавес 2018 года обещает фанатам новый альбом Heart To Mouth – он выйдет 7 декабря.

Лауре Перголицци (LP) понадобилось всего два года, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок певиц в Украине: ее с одинаковым успехом принимают как на сольных аншлаговых концертах, так и на масштабных фестивалях. Песню Lost On You, благодаря которой LP поднялась на вершины чартов в Италии, Испании, Польше и других странах континентальной Европы, на украинских концертах давно поют хором.

