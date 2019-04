LP повертається в Київ з великим концертом у Палаці Спорту

Однак LP не зупиняється на досягнутому: в цьому році вона записала з французької дівою Мілен Фармер спільний сингл -oublie pas (він моментально потрапив на перше місце у французькому чарті iTunes), співпрацювала з екс-лідером The Smiths легендарним сонграйтером Морріссі (дві їхні спільні пісні вийдуть на його альбом кавер-версій), а під завісу 2018 року обіцяє фанатам новий альбом Heart To Mouth – він вийде 7 грудня

Лаурі Перголицци (LP) знадобилося всього два роки, щоб стати однією з найбільш улюблених поп-рок співачок в Україні: її з однаковим успіхом приймають як на сольних аншлагових концертах, так і на масштабних фестивалях. Пісню Lost On You, завдяки якій LP піднялася на вершини чартів в Італії, Іспанії, Польщі та інших країнах континентальної Європи, на українських концертах давно співають хором.

