Лиза летит в Киев: Елка сыграет большой сольный концерт в столице

Она всегда разная и всегда феноменально тонко чувствующая своего слушателя. Елизавета Иванцив и сама признается, что ее душу, личность и песни не уместить в рамки. Ёлка - это не одна композиция, а "двойной виниловый альбом с экспериментальной музыкой".

Еще на старте, будучи под крылом Влада Валова, артистка записывала музыку, которую можно было отнести одновременно и к року, и к хип-хопу, и к R&B. Она и сама не скрывает, что была в то время бунтаркой-максималисткой, изо всех сил стремящейся вести себя не как все, играть не по правилам. Певица чуралась приставки поп- до 2011 года, когда свет увидел суперхит "Прованс", а за ним - не менее успешные "На большом воздушном шаре" и "Около тебя". С тех пор Ёлка гордо называет себя поп-исполнительницей, которая проявляется по-разному, так, как чувствует. Она поняла, что ей нравится быть услышанной и делать ту музыку, которую поймут не единицы, а все без исключения.

"Моревнутри", "Грею счастье", "Нарисуй мне небо", "Навсегда", "Впусти музыку", "Скучаю", "Мир открывается", "Пара" - с тех пор певица выпустила десятки мелодичных и светлых хитов. А в 2019 году показала миру свое альтер-эго - проект ЯАVЬ, открывающий новые грани личности, непривычные для Ёлки. Артистка называет ЯАVЬ своим "психотерапевтом на фоне определенных событий жизни".

Публика уже много лет обожает Елку за легкую атмосферу на каждом концерте. Не удивительно, что именно так - "Мне легко" - называется программа, которую певица и ее команда представят в киевском клубе Stereo Plaza 27 октября (билеты).

Топ песен, за которые Ёлку любят украинцы

"Прекрасна"



"Около тебя"



"На большом воздушном шаре"



"Прованс"



"Мне легко"