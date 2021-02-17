Ліза летить в Київ: Ёлка зіграє великий сольний концерт у столиці

Вона завжди різна й завжди феноменально тонко відчуває свого слухача. Єлизавета Іванців і сама зізнається, що її душу, особистість і пісні не вмістити в рамки. Ёлка - це не одна композиція, а "подвійний вініловий альбом з експериментальною музикою".

Ще на старті, будучи під крилом Влада Валова, артистка записувала музику, яку можна було віднести одночасно й до року, і до хіп-хопу, і до R&B. Вона не приховує, що була в той час бунтаркою-максималісткою, яка щосили прагнула вести себе не як усі, грати не за правилами. Співачка цуралася додатку поп- до 2011 року, коли світ побачив суперхіт "Прованс", а за ним - не менш успішні "На большом воздушном шаре" і "Около тебя". З того часу Ёлка гордо називає себе попвиконавицею, яка проявляється по-різному, так, як відчуває. Вона зрозуміла, що їй подобається бути почутою й робити ту музику, яку зрозуміють не одиниці, а всі без винятку.

"Моревнутри", "Грею счастье", "Нарисуй мне небо", "Навсегда", "Впусти музыку", "Скучаю", "Мир открывается", "Пара" - з того часу співачка випустила десятки мелодійних і світлих хітів. А у 2019 році показала світові своє альтер-его - проєкт ЯАVЬ, що відкриває нові грані особистості, незвичні для Ёлки. Артистка називає ЯАVЬ своїм "психотерапевтом на тлі певних подій життя".

Публіка вже багато років обожнює Ёлку за легку атмосферу на кожному концерті. Не дивно, що саме так - "Мне легко" - називається програма, яку співачка та її команда представлять у київському клубі Stereo Plaza 27 жовтня (квитки).

Топ пісень, за які Ёлку люблять українці

"Прекрасна"



"Около тебя"



"На большом воздушном шаре"



"Прованс"



"Мне легко"